05 ноября 2025 в 08:17

В США увидели риск нового этапа эскалации из-за Taurus

Джатрас: новым этапом эскалации может оказаться применение Taurus против России

Ракета Taurus Ракета Taurus Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование немецких дальнобойных ракет Taurus может стать следующим этапом эскалации конфликта на Украине, заявил в эфире YouTube-канала бывший сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас. По его словам, также ситуация усугубится, если Запад будет устраивать возможные провокации под чужим флагом.

Мы всегда можем столкнуться с провокациями под чужим флагом. Что-то сейчас, вероятно, придумывает MI-6, — добавил Джатрас.

Ранее Евросоюз выделил Украине очередной транш финансовой помощи в размере €1,8 млрд (168 млрд рублей). Совет ЕС принял решение о пятой регулярной выплате в рамках программы Ukraine Facility, отметив выполнение Киевом необходимых условий для получения этих средств.

До этого The Economist сообщил, что Украине потребуется около $389 млрд финансовой и военной поддержки с 2026 по 2029 год для продолжения противостояния с Россией. Аналитики прогнозируют рост военных расходов Киева и указывают на возможные источники финансирования, включая бюджет ЕС и замороженные российские активы.

