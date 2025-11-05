Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:09

Путин назначил врио губернатора Тверской области

Путин предложил замруководителя ФАС Королеву возглавить Тверскую область

Виталий Королев Виталий Королев Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин предложил замруководителя ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область, сообщила пресс-служба Кремля. В свою очередь Королев поблагодарил главу государства за доверие и выразил готовность занять пост. После этого Путин подписал указ о его назначении на должность врио губернатора Тверской области.

Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область, — сказал Путин.

Ранее Путин назначил главой делегации на саммите G20 в ЮАР, который пройдет с 20 по 24 ноября, замруководителя своей администрации Максима Орешкина. В Йоханнесбург также отправятся начальник экспертного управления главы государства Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш.

До этого президент РФ своим указом назначил Вадима Титова на должность главы управления администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Отмечается, что управление было образовано в августе 2025 года.

В начале октября Путин подписал указ о назначении Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Прежде Кудров занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

