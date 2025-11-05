На операцию для разбившегося в Таиланде россиянина собрали 2 млн рублей

На операцию для разбившегося в Таиланде жителя Новосибирской области Аркадия Пурбуева собрали 2 млн рублей, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на сестру жены пострадавшего. По ее словам, трагедия произошла на третий день отдыха супругов в момент, когда мужчина ехал на байке.

У Аркадия сломаны ребра, травмирована нога и, что самое страшное, повреждена аорта. Врачи сказали, что нужна операция. Страховая отказалась помогать. Мы не ожидали, что столько людей откликнется: нам помогли родные, друзья. Откликнулись и просто неравнодушные люди: спасибо всем огромное. Нам уже удалось собрать 2 млн рублей, — рассказала родственница мужчины.

По словам женщины, операция в тайской клинике обойдется примерно в 5 млн рублей. Она уточнила, что за помощью близкие Пурбуева обратились не только к знакомым, но и к пользователям социальных сетей. Операцию мужчине перенесли на 5 ноября 2025 года — сейчас его поддерживают медикаментозно.

Авария с участием Пурбуева произошла в таиландской провинции Краби. Как уточнили, транспортировка пострадавшего в Россию невозможна из-за состояния его здоровья.