Врачи в Таиланде требуют 3 млн рублей за операцию для россиянина SHOT: россиянин может умереть после ДТП в Таиланде из-за нехватки денег

Российский гражданин получил тяжелые травмы в результате аварии на мопеде в таиландской провинции Краби и сейчас находится между жизнью и смертью, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчине срочно требуется операция, но транспортировка в Россию невозможна из-за его состояния здоровья.

По информации журналистов, страховка не покрывает инциденты с мопедами, а врачи требуют за операцию 3 млн рублей, однако у родственников нет средств на лечение в местной клинике. У него диагностировали перелом ребер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты, из-за чего его невозможно доставить самолетом в Россию.

