Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 19:47

Врачи в Таиланде требуют 3 млн рублей за операцию для россиянина

SHOT: россиянин может умереть после ДТП в Таиланде из-за нехватки денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский гражданин получил тяжелые травмы в результате аварии на мопеде в таиландской провинции Краби и сейчас находится между жизнью и смертью, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчине срочно требуется операция, но транспортировка в Россию невозможна из-за его состояния здоровья.

По информации журналистов, страховка не покрывает инциденты с мопедами, а врачи требуют за операцию 3 млн рублей, однако у родственников нет средств на лечение в местной клинике. У него диагностировали перелом ребер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты, из-за чего его невозможно доставить самолетом в Россию.

Ранее стало известно о столкновении скоростного поезда с грузовым автомобилем в нидерландской деревне Метерен, находящейся в 70 километрах от Амстердама. Пять человек, которые были в грузовике, получили повреждения, тогда как пассажиры железнодорожного состава не пострадали. Инцидент произошел из-за того, что шлагбаумы опустились с двух сторон одновременно, не дав машине завершить маневр на переезде, после чего фура была разрушена ударом.

Кроме того, суд штата Флорида вынес обвинительный приговор 68-летнему Ричарду Фергюсону за непредумышленное убийство четырех человек. Причиной послужило ДТП, совершенное его 15-летним сыном, который управлял семейным автомобилем без водительских прав и на скорости свыше 120 км/ч проехал на красный сигнал светофора, что привело к смертельному столкновению.

туристы
Россия
Таиланд
ДТП
аварии
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Омск и парковочные штрафы: что нужно знать, чтобы не попасться
«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме
ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области
Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Кучма высказал мнение о третьей мировой войне
Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами
Сумишевский раскрыл, как изменилась его жизнь после гибели супруги
«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше
Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе
Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.