Пьянство, позор с Байденом, скандал в семье: как живет вдова Навального

Супруга покойного скандального блогера Алексея Навального Юлия теперь сама регулярно становится «героиней» самых постыдных историй. Тут и злоупотребление алкоголем, и разлад в семье, и постоянные ссоры с дочерью, и измены мужу, когда тот еще был жив. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как вдова, дочь и соратники делят наследство Навального

В семье Навального, сообщили сразу несколько телеграм-каналов, разгорается очередной конфликт между его вдовой Юлией и дочерью Дарьей. Причина раздора — в психологическом состояния сына покойного блогера Захара. Он постоянно срывается на истерики, замкнут, испытывает сложности в общении со сверстниками и практически не контактирует с девушками.

Юля Навальная в итоге приставила к сыну одного из сотрудников ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), чтобы тот «помогал Захару адаптироваться и заменил общение со сверстниками».

Кроме того, мать принудительно заставила сына вести соцсети, чтобы тот «социализировался» и «соответствовал образу публичной семьи». Дарья в самых резких словах осудила мать за «насилие над братом».

Конфликт, по информации источников телеканала RT, разгорелся на фоне информации о том, что западные кураторы хотят именно Дарью сделать главой ФБК вместо Ивана Жданова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого заподозрили в хищении спонсорских средств, выделенных на проведение концерта памяти Навального. Ранее сообщалось, что на этот пост претендовала и сама Юлия.

Юлия Навальная Фото: Социальные сети

Когда в семье Навального начались проблемы

По данным ряда СМИ, проблемы в семье Навальной наблюдались еще в 2019 году. В частности, была опубликована переписка дочери Дарьи за этот период. Сообщалось, что она употребляла запрещенные вещества и имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию (организация ЛГБТ признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Даша якобы присылала своей подруге Полине фотографии интимного характера, делилась сексуальными фантазиями и подробностями личной жизни. В частности, она жаловалась, что ругающиеся между собой родители не замечают ее успехов, отмечают лишь недостатки, а все ее поступки подвергаются критике. Неудачи сопровождаются оскорблениями и унижениями. «Мы зря потратили на тебя время», — говорили ей родители.

Какие у Навальной проблемы с алкоголем

Пристрастие к спиртному — еще одна особенность Юлии Навальной. Так, в июне 2024 года она выступала на мероприятии в Берлине, посвященному дню рождения ее супруга. Однако женщина не смогла нормально произнести речь без бумажки, запиналась и путалась.

Кроме того, даже с подсказкой ей не удалось выговорить слова. По кадрам видео ясно, что Юлия Навальная была в неадекватном состоянии. Она не смогла выговорить даже фразу «С днем рождения, любимый». Вдова блогера производила впечатление сильно пьяного человека.

«Она была под действием каких-то психоактивных веществ, это очевидно. Алкоголь, скорее всего. Разное бывает, но зачем в таком виде приходить на траурное мероприятие? Очень может быть, что смерть мужа трагедией для нее не стала, а совсем наоборот», — поделился мнением с NEWS.ru политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Юлия Навальная Фото: Социальные сети

С кем Навальная изменяла своему мужу

Еще в феврале 2024 года в социальных сетях появился ролик с откровениями Анны Гончар, экс-сотрудницы ФБК и бывшей личной помощницей Юлии Навальной. Видео было посвящено личной жизни супруги блогера. В частности, автор обвиняла Юлию в любовной связи с журналистом Христо Грозевым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов): по словам Гончар, пара ездила в романтические поездки, пока Алексей Навальный находился в заключении.

В качестве доказательств связи Навальной с Грозевым приводятся не только личные свидетельства Гончар, но и распечатки броней отелей во Франции, где журналист и жена блогера вместе отдыхали.

Кроме того, Гончар говорит и о связи Навальной с бизнесменом Евгением Чичваркиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В качестве доказательства использована их совместная фотография на берегу моря.

В феврале того же года, когда появилась новость о смерти Алексея Навального, его жена находилась в Мюнхене на международной конференции по безопасности. С трибуны форума Юлия выступила со специальным обращением. Психолог Пол Экман проанализировал видео с выступлением. Специалист в области эмоций утверждал, что вдова политика «не смогла скрыть радость от гибели мужа».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что Навальная «ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь».

Политолог Солонников уверен: Запад использовал Алексея Навального по полной и пытается то же сделать с его женой, и она сама «не против этого», а если не получится с супругой, то ставку сделают на дочь.

«Мы прекрасно понимаем, что Юлию используют политтехнологи, которые раскручивают разные медийные проекты. В принципе они могут использовать любую аватарку — она всего лишь одна из многих, при этом далеко не самая главная», — подчеркнул политолог.

Юлия Навальная Фото: Социальные сети

Как Байден назвал Навальную

В феврале 2024 года бывший президент США Джо Байден на встрече с Навальной в Сан-Франциско забыл имя супруги блогера и назвал ее Йоландой. «Завтра мы вновь объявим санкции против Путина. И мне стало ясно одно: Йоланда собирается продолжить борьбу, которую начал ее муж», — заявил Байден.

Байден пригласил Навальную на церемонию обращения президента к обеим палатам конгресса с ежегодным посланием, но потом отменил свое приглашение. Газета The Washington Post написала, что Навальная «слишком несдержанная», «непредсказуемая» и «может раздражать и спровоцировать скандал».

«На всю эту шайку вокруг покойного Навального Запад, конечно, делал ставку. Но это слишком ненадежные, непостоянные люди. Это ворье! Думаю, что они — списанный материал даже в качестве предателей. Никому больше не нужны. Вот такая судьба», — заключил политолог и военный аналитик Александр Собянин.

