В Белом доме признали, что политика Байдена отдалила мир на Украине

В Белом доме признали, что политика Байдена отдалила мир на Украине Белый дом: политика Байдена отдалила мир на Украине

Шаги бывшего президента США Джо Байдена отдалили урегулирование ситуации на Украине, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. К усугублению конфликта привели «слабость и некомпетентность» администрации экс-главы США, приводит ее слова оперативный канал Белого дома Rapid Response 47 в социальной сети Х.

Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена <…> отдалила нас от мира, — заявила Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в результате решений экс-президента американским налогоплательщикам пришлось бесконтрольно финансировать Киев. Отмечается, что во время выступления Ливитт были выведены снимки со встречи главы США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что лидеры стран ЕС больше всего опасаются выхода Трампа из процесса по урегулированию конфликта на Украине. По словам эксперта, в Европе изо всех сил пытаются изменить повестку главы Белого дома — в том числе при помощи неприкрытой лести.