Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 20:42

В Белом доме признали, что политика Байдена отдалила мир на Украине

Белый дом: политика Байдена отдалила мир на Украине

Джо Байден Джо Байден Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаги бывшего президента США Джо Байдена отдалили урегулирование ситуации на Украине, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. К усугублению конфликта привели «слабость и некомпетентность» администрации экс-главы США, приводит ее слова оперативный канал Белого дома Rapid Response 47 в социальной сети Х.

Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена <…> отдалила нас от мира, — заявила Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в результате решений экс-президента американским налогоплательщикам пришлось бесконтрольно финансировать Киев. Отмечается, что во время выступления Ливитт были выведены снимки со встречи главы США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что лидеры стран ЕС больше всего опасаются выхода Трампа из процесса по урегулированию конфликта на Украине. По словам эксперта, в Европе изо всех сил пытаются изменить повестку главы Белого дома — в том числе при помощи неприкрытой лести.

Джо Байден
США
Белый дом
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Варю томатный сок с пряностями и цитрусами — вкус поражает
о Франции сравнили лидеров ЕС на встрече с Трампом со слугами
Как накопить 3 млн на добавку к пенсии: финансист подробно о программе ПДС
В США заявили о возможном «свете в конце туннеля» в ситуации с Украиной
Раскрыты детали появления БТР с флагами США и РФ в зоне СВО
Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? История и традиции празднования
«Далось непросто»: внук Пугачевой подтвердил слухи о разводе
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
В США заявили, что Трамп хочет сохранить мир на Украине после себя
В Евросоюзе разъяснили, на что будут похожи гарантии безопасности Украины
Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
В Белом доме раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Зеленского
В Белом доме высказались о месте проведения встречи Путина и Зеленского
Смертоносные FPV, Покровск, Константиновка: новости СВО вечером 19 августа
Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины
В США назвали три возможных способа обеспечения безопасности для Украины
Заготовки из яблок: 3 вкусных рецепта для всей семьи
Завершено расследование хищений при возведении фортификаций под Курском
Стало известно, сколько Трамп готов ждать до новой встречи по Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.