Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:18

Политолог раскрыл, какого шага Трампа больше всего опасаются в Европе

Профессор СПбГУ Ткаченко: лидеры ЕС очень боятся выхода Трампа из переговоров

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Лидеры стран ЕС больше всего опасаются выхода президента США Дональда Трампа из процесса по урегулированию конфликта на Украине, рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru. По его словам, они изо всех сил пытаются изменить повестку главы Белого дома.

ЕС совершенно не устраивает выход Трампа из игры. Они готовы помогать, обеспечивать информационную поддержку, но у них нет финансовых ресурсов. Нынешняя европейская финансовая модель полностью зависит от Соединенных Штатов, от наполнения ликвидности экономики, в том числе бюджетов со стороны США, — пояснил Ткаченко.

Лидеры стран ЕС, считает аналитик, хотели бы вовлечь Трампа в форматы поддержки Украины, которые были при экс-президенте США Джо Байдене.

А все, что было сказано на встрече в Овальном кабинете, это лесть Трампу, а он ей подвержен. Но пока не решено, что Трамп займет сторону Европы, он все-таки опытный политик, который вряд ли поведется на дешевые трюки, — добавил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вести» заявил, что Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал этот момент, напомнил глава внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание, что речь идет и о двусторонних, и о трехсторонних форматах переговоров.

