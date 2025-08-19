Лавров раскрыл, к каким форматам переговоров по Украине готова Россия

Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал этот момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 24» глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что речь идет и о двусторонних, и о трехсторонних форматах переговоров.
Мы не отказываемся ни от каких форм работы, ни от двусторонних, ни от трехсторонних — президент об этом неоднократно говорил, — подчеркнул Лавров.
До этого президент США Дональд Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского реалистичным сценарием. Хозяин Белого дома подчеркнул, что при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризисной ситуации на Украине.
Ранее Лавров заявил, что Россия в рамках специальной военной операции на Украине никогда не ставила целью получить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.