Лавров раскрыл, к каким форматам переговоров по Украине готова Россия Лавров: Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине

Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал этот момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 24» глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что речь идет и о двусторонних, и о трехсторонних форматах переговоров.

Мы не отказываемся ни от каких форм работы, ни от двусторонних, ни от трехсторонних — президент об этом неоднократно говорил, — подчеркнул Лавров.

До этого президент США Дональд Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского реалистичным сценарием. Хозяин Белого дома подчеркнул, что при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризисной ситуации на Украине.

Ранее Лавров заявил, что Россия в рамках специальной военной операции на Украине никогда не ставила целью получить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.