19 августа 2025 в 13:01

Лавров раскрыл, к каким форматам переговоров по Украине готова Россия

Лавров: Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал этот момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 24» глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что речь идет и о двусторонних, и о трехсторонних форматах переговоров.

Мы не отказываемся ни от каких форм работы, ни от двусторонних, ни от трехсторонних — президент об этом неоднократно говорил, — подчеркнул Лавров.

До этого президент США Дональд Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского реалистичным сценарием. Хозяин Белого дома подчеркнул, что при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризисной ситуации на Украине.

Ранее Лавров заявил, что Россия в рамках специальной военной операции на Украине никогда не ставила целью получить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.

