28 августа 2025 в 17:51

«Осиновый кол в одно место»: Милонов назвал неожиданного врага Зеленского

Милонов: Зеленский уничтожает традиционную церковь и заменяет гомоинститутом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает традиционную церковь и заменяет ее гомоинститутом (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, существование церкви и привычного общества является осиновым колом для европейских лидеров. Именно поэтому, считает парламентарий, изменение традиционных ценностей — главная задача для «гомолобби».

Что не нравится европейским лидерам? Это, конечно, тысячелетняя история христианства в Европе. Существование церкви и традиционного общества для них — это осиновый кол в одно место. Естественно, изменение традиционного уклада жизни и института, который хранит традиционные ценности, то есть церкви, — это главная задача для гомолобби. Зеленский не с коррупционерами борется, не с проститутками, не с наркоманами. Он борется с церковью, уничтожает традиционную православную церковь на Украине и заменяет этим неким гомоинститутом во главе со своим коллегой Епифанием Думенко и этой когортой западенских гомосексуалистов, — высказался Милонов.

Он отметил, что Зеленский создал свою общественную организацию под названием «церковь», где не будет идти осуждение нетрадиционных ценностей, а будут проповедоваться, например, лозунги «любовь не знает границ», «любовь — она всегда любовь». Отсюда, по словам парламентария, и такая поддержка устремлений Зеленского со стороны «гомосексуального лобби» всей Европы.

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла решение о признании Украинской православной церкви организацией, связанной с Русской православной церковью. Этот факт дает основания для судебного запрета деятельности самой церкви.

