Госслужба Украины признала УПЦ аффилированной с РПЦ

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла решение о признании Украинской православной церкви организацией, связанной с Русской православной церковью, сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника, этот факт дает основания для судебного запрета деятельности самой церкви.

ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками территориального центра комплектования священника УПЦ Богдана Матвиева. Инцидент произошел во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области. В настоящее время протоиерей, являющийся отцом пяти детей, содержится на Ровенском полигоне.

До этого фигурантом уголовного дела стал бывший министр культуры Украины Николай Точицкий. Государственное бюро расследований инициировало проверку по факту разжигания религиозной вражды в его высказываниях об УПЦ. Поводом послужили комментарии экс-министра об увольнении гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра».