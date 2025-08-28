День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:38

Госслужба Украины признала УПЦ аффилированной с РПЦ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла решение о признании Украинской православной церкви организацией, связанной с Русской православной церковью, сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника, этот факт дает основания для судебного запрета деятельности самой церкви.

ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками территориального центра комплектования священника УПЦ Богдана Матвиева. Инцидент произошел во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области. В настоящее время протоиерей, являющийся отцом пяти детей, содержится на Ровенском полигоне.

До этого фигурантом уголовного дела стал бывший министр культуры Украины Николай Точицкий. Государственное бюро расследований инициировало проверку по факту разжигания религиозной вражды в его высказываниях об УПЦ. Поводом послужили комментарии экс-министра об увольнении гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра».

РПЦ
Украина
запреты
УПЦ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке
Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?
В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»
В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста
В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА
Первый губернатор Смоленской области попал под поезд
Граница Украины не выдержала наплыва желающих уехать мужчин
Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках
Мать пловца Свечникова рассказала о последнем его сообщении перед пропажей
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом
В Минпросвещения открестились от новой школьной формы
«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг
Врач рассказала, как уберечь школьников от близорукости
Кардиолог назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке
Российские международные резервы потеряли миллиарды долларов за неделю
Таможенники нашли сильно действующие препараты в посылке с кормом для котов
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.