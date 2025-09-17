Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:13

Пескову задали вопрос о «независимом» расследовании вдовы Навального

Песков не стал комментировать слова вдовы Навального о его смерти в колонии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания вдовы блогера Алексея Навального Юлии о причинах смерти ее мужа и отметил, что не располагает никакой информацией по этому поводу. Она ранее заявила, что лаборатории двух стран якобы нашли признаки отравления, передает ТАСС.

Мне ничего не известно об этих ее заявлениях. Здесь я ничего не могу сказать, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отрицательно ответил на вопрос, могут ли эти слова Навальной повлиять на политическую ситуацию или переговоры по Украине.

Вдова блогера потребовала, чтобы результаты «исследований того, чем именно был отравлен мой муж, были раскрыты». При этом никакие данные не были обнародованы, а информация о самих лабораториях отсутствует.

Ранее сообщалось, что в официальном Telegram-канале Следственного комитета по Республике Башкортостан был опубликован, а спустя минуту удален стикер, содержавший символику штабов Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На стикере была изображена утка с красным восклицательным знаком.

Алексей Навальный
Юлия Навальная
Дмитрий Песков
Кремль
