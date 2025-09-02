День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 00:57

SHOT выяснил, что над двумя городами РФ раздалось около десяти взрывов

SHOT выяснил, что над Таганрогом и Ростовом-на-Дону раздались взрывы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее восьми взрывов прогремело над Таганрогом и Ростовом-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Очевидцы заявили SHOT, что были видны вспышки в небе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. В результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

До этого ВСУ атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.

Кроме того, двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

атаки
ВСУ
Таганрог
Ростов-на-Дону
