Действия Путина на саммите ШОС вывели из себя Британию The Sun: хорошее настроение Путина на саммите ШОС вызвало негодование в Британии

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди были очень рады видеть друг друга, что вызвало недовольство в Великобритании, сообщил портал The Sun. В материале говорится, что российский лидер в принципе сохранял позитивный настрой перед мероприятием и во время.

Причем он ехал до места проведения встречи в одной машине с индийским премьером. По словам журналистов, Путин и Моди прибыли на саммит «буквально рука об руку», передает портал.

Путин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил о впечатляющих темпах развития организации и объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира. По мнению президента РФ, такая система мироустройства постепенно уходит в прошлое.

Ранее аналитики турецкого издания Aydinlik заявили, что саммит ШОС в Китае станет знаком для Запада, что многополярный мир может самостоятельно решать свои вопросы, без вмешательства атлантических стран. Они также назвали встречу важной для будущего всего мира.