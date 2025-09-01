День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 23:26

Действия Путина на саммите ШОС вывели из себя Британию

The Sun: хорошее настроение Путина на саммите ШОС вызвало негодование в Британии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди были очень рады видеть друг друга, что вызвало недовольство в Великобритании, сообщил портал The Sun. В материале говорится, что российский лидер в принципе сохранял позитивный настрой перед мероприятием и во время.

Причем он ехал до места проведения встречи в одной машине с индийским премьером. По словам журналистов, Путин и Моди прибыли на саммит «буквально рука об руку», передает портал.

Путин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил о впечатляющих темпах развития организации и объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира. По мнению президента РФ, такая система мироустройства постепенно уходит в прошлое.

Ранее аналитики турецкого издания Aydinlik заявили, что саммит ШОС в Китае станет знаком для Запада, что многополярный мир может самостоятельно решать свои вопросы, без вмешательства атлантических стран. Они также назвали встречу важной для будущего всего мира.

Владимир Путин
саммиты
ШОС
Британия
