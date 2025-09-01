Мигрант столкнул под поезд девочку-беженку с Украины В Германии араб толкнул под поезд девочку-беженку с Украины

В Германии мигрант толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины, пишет Bild. Девушка скончалась, говорится в материале.

Издание уточняет, что трагедия произошла 11 августа в Нижней Саксонии. Школьница в этот момент разговаривала с дедушкой по телефону, из-за чего он стал свидетелем произошедшего. Именно дедушка сообщил о случившемся родителям погибшей. Когда они добрались до станции со спасателями и полицией, девочка уже умерла.

Изначально полиция, как выяснилось, подозревала, что произошел несчастный случай. Однако позднее выяснилось, что на ее теле оказались следы ДНК преступника. Он уже задержан.

Ранее Окружной суд Мюнхена приговорил к пожизненному заключению за убийство двух украинских военнослужащих 58-летнего мужчину. Ему не разрешили через 15 лет претендовать на досрочное освобождение, так как инстанция сочла вину особо тяжкой. Погибшие проходили лечение в городе Мурнау.

Один из убитых украинских военных оказался десантником 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Как передавало командование этого подразделения, мужчина был ранен в 2023 году в боях под Белогоровкой. После этого его вывезли в Германию на лечение и реабилитацию.