День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 23:43

Мигрант столкнул под поезд девочку-беженку с Украины

В Германии араб толкнул под поезд девочку-беженку с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии мигрант толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины, пишет Bild. Девушка скончалась, говорится в материале.

Издание уточняет, что трагедия произошла 11 августа в Нижней Саксонии. Школьница в этот момент разговаривала с дедушкой по телефону, из-за чего он стал свидетелем произошедшего. Именно дедушка сообщил о случившемся родителям погибшей. Когда они добрались до станции со спасателями и полицией, девочка уже умерла.

Изначально полиция, как выяснилось, подозревала, что произошел несчастный случай. Однако позднее выяснилось, что на ее теле оказались следы ДНК преступника. Он уже задержан.

Ранее Окружной суд Мюнхена приговорил к пожизненному заключению за убийство двух украинских военнослужащих 58-летнего мужчину. Ему не разрешили через 15 лет претендовать на досрочное освобождение, так как инстанция сочла вину особо тяжкой. Погибшие проходили лечение в городе Мурнау.

Один из убитых украинских военных оказался десантником 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Как передавало командование этого подразделения, мужчина был ранен в 2023 году в боях под Белогоровкой. После этого его вывезли в Германию на лечение и реабилитацию.

Украина
Германия
ФРГ
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сайт ФАС перестал открываться
Скандалы с казахами, конфликты, «Спартак»: как живет Станислав Черчесов
SHOT выяснил, что над двумя городами РФ раздалось около десяти взрывов
Глава Евросовета сделал признание по поводу Украины и сделки по пошлинам
Самойлов день 2 сентября: к чему запасаются мыши и мерзнут куры
Украденная Победа: почему на Западе нагло лгут об итогах Второй мировой
Зависимость мужа, крах брака, роман с Лазаревым: как живет Лера Кудрявцева
«Не победить»: украинские военные признали факт о конфликте с Россией
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 сентября 2025 года
Ненависть Табакова, самоубийство дочери, четыре жены: каким запомнился Гафт
Мигрант столкнул под поезд девочку-беженку с Украины
Действия Путина на саммите ШОС вывели из себя Британию
«Помахала»: операторы дронов РФ помогли женщине из ВСУ сдаться в плен
Подтопление складов в Череповце привело к эвакуации 13 человек
Уроженца Азербайджана арестовали за попытку хищений на 919 млн рублей
Путин прибыл из Тяньцзиня в Пекин
В ООН забеспокоились из-за отсутствия денег США по одной причине
«Россию вернут на Кубке Канады — 2028»: Плющев о старте КХЛ, Овечкине и НХЛ
«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование
Военэксперт допустил причастность Зеленского к убийству Парубия
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.