Запад уличили в войне против собственного населения с помощью Украины JW: Запад ведет войну с Россией, а также с населением стран НАТО

Запад воюет с Россией на территории Украины, а также находится в состоянии экономической и информационной борьбы против населения стран НАТО, пишет издание Junge Welt. Там подчеркнули, что у власти в Германии нет неонацистов, но при этом в стране действует «бандеровский культ Киева».

Журналисты отмечают, что аналогичные явления наблюдаются в Прибалтике и Италии, где «фашизм де-факто реабилитирован». По мнению автора статьи, антироссийская агитация в Европе достигла недосягаемых высот.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой по предоставлению Украине «гарантий безопасности». Концептуально этот план восходит к идеям Итальянского социального движения — неофашистской организации, ставшей материнской для ее партии «Братья Италии».

Тем временем власти Молдавии на государственном уровне проводят политику героизации нацизма. Глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович уточнил, что годовщина освобождения республики от фашистов официально не отмечается.