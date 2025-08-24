Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Власти Молдавии на государственном уровне проводят политику героизации нацизма, заявил глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в комментарии РИА Новости. По его словам, годовщина освобождения республики от фашистов официально не отмечается, напротив — 24 августа называют днем реоккупации.

На официальном уровне годовщина освобождения Молдавии никак не празднуется. <…> Сегодня официальная политика государства — это героизация нацизма и политика, направленная на его возрождение, — отметил Петрович.

Глава «Победы» привел примеры спорных заявлений молдавских госслужащих. Так, глава Минздрава Алла Немеренко заявляла, что освобождение страны лучше бы не произошло. Министр иностранных дел Михай Попшой в свою очередь жаловался, что в мае 1945 года якобы был прерван «путь европейской интеграции».

Петрович объяснил, что подобные слова вызывают вопросы. В частности, он поинтересовался, предпочла бы Немеренко сохранение в стране гетто, концлагерей и массовых убийств.

Ранее глава «Победы» Илан Шор призвал жителей Молдавии к антиправительственным протестам. По его словам, акции начнутся с 23 августа и охватят регионы республики. Политик заявил, что власти опасаются собственных граждан. Он обратился к руководителям местных и районных администраций с призывом не следовать указаниям правящей партии «Действие и солидарность».

