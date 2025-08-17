Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 14:49

Жителей одной страны СНГ призвали к массовым протестам

Шор призвал к антиправительственным протестам по всей Молдавии с 23 августа

Илан Шор Илан Шор Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал жителей страны к антиправительственным протестам. По его словам, акции начнутся с 23 августа и охватят регионы республики.

С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех — каждый город, каждый район — выйти на улицы! Мы объявим твердое нет центральной власти!отметил Шор.

Политик заявил, что власти опасаются собственных граждан и пытались сорвать запланированный на субботу, 16 августа, протест. Он обратился к руководителям местных и районных администраций с призывом не следовать указаниям правящей партии «Действие и солидарность».

Мы объявим твердое нет центральной власти! <...> Только так мы сможем добиться результата. Победим в районах, победим в столице, — заключил Шор.

Ранее на железнодорожном вокзале Кишинева сторонники блока «Победа» попытались разбить палаточный городок в знак протеста против политики действующего руководства, однако их разогнали полицейские. Акция была приурочена к поддержке главы Гагаузии Евгении Гуцул и других осужденных, которых митингующие считают жертвами несправедливых репрессий.

