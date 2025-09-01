День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:13

Германия впервые за много лет столкнулась с оттоком польских мигрантов

Times: число выехавших из Германии поляков впервые превысило число въехавших

Контрольно-пропускной пункт федеральной полиции Германии на границе между Германией и Польшей во Франкфурте Контрольно-пропускной пункт федеральной полиции Германии на границе между Германией и Польшей во Франкфурте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Впервые с момента объединения Германия зафиксировала отрицательное сальдо миграции с Польшей, передает The Times со ссылкой на Федеральное статистическое управление (Destatis). Согласно данным ведомства, в 2024 году количество выехавших поляков превысило число прибывших на 12 тысяч человек.

Специалисты, опрошенные изданием, связывают эту тенденцию с экономическим спадом в ФРГ и одновременным динамичным ростом польской экономики. Среди ключевых факторов также называют разочарование мигрантов в немецкой бюрократии, неприятие высокомерия местных жителей и привлекательность государственной программы репатриации в Польше.

Газета отмечает, что за два десятилетия зарплатный разрыв между странами существенно сократился. Если в 2004 году средний годовой доход в Германии составлял €30 тысяч (2 821 500 рублей) против €6 тысяч (564 300 рублей) в Польше, то сейчас этот показатель достиг €48 тысяч (4 514 400 рублей) и €25 тысяч (2 351 250 рублей) соответственно.

Квалифицированный специалист в Варшаве теперь получает практически сопоставимую с берлинской зарплату, при этом сохраняя преимущество в виде более низких расходов на жизнь. Стоимость аренды жилья, продуктов питания и детского ухода в Польше продолжает оставаться существенно ниже, чем в Германии.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий на мемориале Вестерплатте в Гданьске заявил, что Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за нанесенный за годы нацистской оккупации ущерб. По словам польского лидера, их выплата даст странам возможность выстраивать отношения «на фундаменте правды и добрососедства».

Польша
Германия
мигранты
Европа
