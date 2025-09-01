«За такое бы расстреливали»: блогер о правилах набора контрактников Блогер Кашеварова призвала ужесточить правила набора контрактников на СВО

Правила отбора контрактников на СВО следует ужесточить, заявила в своем Telegram-канале блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова. По ее словам, некоторые граждане прибегают к недобросовестным методам в целях личного обогащения. Также есть другая категория — они заключают контракт, имея больше трех детей. После подписания пытаются уволиться, так как они многодетные отцы, объяснила блогер.

В советское время за такое бы расстреливали, а у нас пока закрывают глаза и выплачивают миллионы не настоящим бойцам и членам их семей, а всякому сброду, мошенникам и предателям, — отметила глава «Женского фронта».

Ранее власти Татарстана объявили о повышении единовременной выплаты для граждан, желающих подписать контракт на прохождение военной службы, до 3,1 млн рублей. Текущий размер выплат является одним из наиболее высоких в стране.

Данная выплата состоит из двух частей. Первая часть в размере 2,7 млн рублей предоставляется из республиканского бюджета. Вторая часть в сумме 400 тысяч рублей выделяется Министерством обороны России.