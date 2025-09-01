День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 18:26

Мостовой назвал главную проблему российского судейства

Мостовой: проблема российских судей в том, что 95% из них не играли в футбол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с изданием Championat назвал отсутствие игрового опыта главной проблемой арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отметил, что из-за этого, они не владеют нюансами и хитростями футбола.

Судейские ошибки были, есть и будут. В каждом туре чуть ли не по пять грубых судейских ошибок. И это происходит с VAR, который придумали в помощь арбитрам. Основная проблема ошибок — это то, что 95% судей никогда не играли в футбол. Судьям тяжело, поэтому во встречах решает человеческий фактор. Они не владеют нюансами и хитростями футбола: где-то поставил ножку, где-то убрал, — заявил Мостовой.

Встреча, седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» завершилась со счетом 1:1. На гол армейца Матвея Кисляка «быки» ответили точным ударом Джона Кордобы.

После этой встречи он в беседе с журналистами допустил возможность своего ухода из чемпионата России: поводом для таких размышлений стало, по его мнению, нечестное удаление в матче с ЦСКА. Он подчеркнул, что подобные ситуации повторяются с ним регулярно.

