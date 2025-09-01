Карта Украины без выхода к морю, показанная на брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, может стать реальностью при дальнейших негативных шагах Киева, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Кроме того, из ее состава исключены не только Донбасс, Запорожская и Херсонская области, но также Одесская и Николаевская области.

Пока ничего не включено и пока референдум не пройден — говорить об этом не о чем. Но если украинское руководство будет дальше продолжать вести такую же политику, тогда дальше так все и будет. <...> Россия вполне может обрасти другими регионами. Мы не хотим, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на Россию, — сказал депутат.

Ранее Герасимов сообщил, что командованию Вооруженных сил Украины приходится перебрасывать силы с одного кризисного направления на другое. По его словам, весной и летом противник пытался замедлить наступление, но понес серьезные потери. Сейчас инициатива полностью на стороне российских войск, подчеркнул начальник Генштаба.