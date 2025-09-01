Названа фатальная ошибка ЦСКА в матче с «Краснодаром»

ЦСКА не смог взломать оборону «Краснодара» в большинстве, потому что у команды не было плана «Б», заявил «Чемпионату» экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, футболисты столичной команды не были готовы к тому, что по ходу встречи будут иметь на одного игрока больше.

Все команды наигрывают разные варианты игры, но по матчу было видно, что армейцы не совсем были готовы к игре в большинстве. Но и «Краснодар» хорошо себя проявил и заслужил одно очко, хотя команда приезжала в Москву за большим, — сказал Булыкин.

Ранее игроки футбольных клубов ЦСКА и «Краснодара» устроили потасовку в ходе матча седьмого тура РПЛ. Инцидент произошел во время второго тайма, в результате нападающего Джона Кордобу удалили с поля. Футболист получил прямую красную карточку. В начале второго тайма он махнул ногой в сторону соперника из ЦСКА Мойзеса Барбозы. В итоге последний упал на газон, из-за инцидента между игроками обеих команд произошла потасовка.

Игру удалось возобновить через пять минут после начала конфликта. Желтые карточки также получили игрок ЦСКА Матвей Кисляк и футболист «Краснодара» Дуглас Аугусто. В итоге матч закончился со счетом 1:1.