17 октября 2025 в 13:41

Булыкин предположил, как скажется травма Акинфеева на результатах ЦСКА

Экс-футболист Булыкин: травма Акинфеева не станет большой проблемой для ЦСКА

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Акинфеев является неоспоримым лидером ЦСКА, но у команды есть молодой вратарь Владислав Тороп, который спокойно может заменить основного голкипера, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, травма Акинфеева не станет большой проблемой для армейцев.

Акинфеев — полкоманды, неоспоримый лидер, но в ЦСКА есть Тороп, который может выдать хороший матч. Я не вижу в этом большую проблему. Она возникнет только если молодой вратарь будет ошибаться и привозить, — сказал Булыкин.

По его мнению, в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — ЦСКА нет фаворита, поскольку встречаются два лидера чемпионата. Булыкин отметил, что у обеих команд есть трудности.

Футболисты приехали после сборных. Победит тот, кто лучше перестроится после матчей сборных и реализует свои моменты. Есть хорошая молодежь, давно себя зарекомендовали Матвей Кисляк и Алексей Батраков. В этом матче нет фаворита, возможен любой результат, — заявил он.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал «Локомотив» небольшим фаворитом матча против ЦСКА. По его мнению, красно-зеленые прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Мостовой считает, что вероятным исходом встречи станет ничья.

