31 августа 2025 в 21:03

Игроки ЦСКА и «Краснодара» затеяли потасовку во время матча РПЛ

Кирилл Глебов (ЦСКА) и вратарь Станислав Агкацев (Краснодар) Кирилл Глебов (ЦСКА) и вратарь Станислав Агкацев (Краснодар) Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Игроки футбольных клубов ЦСКА и «Краснодара» устроили потасовку в ходе матча седьмого тура чемпионата России по футболу. Инцидент произошел во время второго тайма, в результате нападающего Джона Кордобу удалили с поля, отмечено в протоколе на сайте РПЛ.

Футболист получил прямую красную карточку. В начале второго тайма он махнул ногой в сторону соперника из ЦСКА Мойзеса Барбозы. В итоге последний упал на газон, из-за инцидента между игроками обеих команд произошла потасовка.

Игру удалось возобновить через пять минут после начала конфликта. Желтые карточки также получили игрок ЦСКА Матвей Кисляк и футболист «Краснодара» Дуглас Аугусто. В итоге матч закончился со счетом 1:1.

ЦСКА и «Краснодар» провели друг с другом 40 матчей. В активе армейцев 16 побед, 13 — на счету «быков», одиннадцать встреч завершились вничью. В 2023 году ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти). В этом сезоне команды уже играли друг с другом. Армейцы взяли верх в Суперкубке России — 1:0.

ЦСКА
Краснодар
матчи
РПЛ
