26 октября 2025 в 17:30

Как не платить штраф за парковку в Краснодаре: хитрости и тонкости

Как не платить штраф за парковку в Краснодаре: хитрости и тонкости Как не платить штраф за парковку в Краснодаре: хитрости и тонкости Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штраф на парковке в Краснодаре — частая ситуация для водителей, особенно с учетом 299 зон платной парковки в городе. Основные причины выписки штрафа: неоплата стоянки, остановка вне отведенного места, нарушение правил парковки (например, под углом), а также использование льгот без права на них. Размер штрафа составляет 3000 рублей.

Как оспорить штраф на парковке в Краснодаре

Если вы считаете постановление незаконным, обжаловать его можно в течение 10 дней с момента получения.

  1. Получите копию постановления — оно приходит по почте или в электронном виде через сервис «Почты России».

  2. Соберите доказательства: фото с места нарушения, чек об оплате, скриншот из приложения, документы на авто (СТС, права, ОСАГО).

  3. Направьте жалобу оператору парковок — в Краснодаре это уполномоченная организация, управляющая муниципальными стоянками. Если штраф выписан камерой, обращайтесь не в ГИБДД, а к оператору системы.

  4. Подайте жалобу онлайн через портал госуслуг (раздел «Платежи» → «Обжаловать»), на сайте parkingkrd.ru или лично в офис.

Рассмотрение занимает до 15 дней. При положительном решении штраф аннулируется.

Что грозит за неуплату

Если не оплатить штраф на парковке в Краснодаре в течение 60 дней, задолженность передается судебным приставам. К сумме добавляется 1000 рублей исполнительского сбора. При игнорировании — возможны:

  • арест банковских счетов;

  • удержание до 50% из зарплаты;

  • запрет на выезд за границу при долге свыше 10 000 рублей;

  • приостановка регистрации ТС или лишение водительских прав.

Повторные нарушения влекут двукратный штраф или арест до 15 суток по ст. 20.25 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали, как почернить шины и зачем это нужно делать.

