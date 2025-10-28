Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:35

Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна

Аршавин признался, что хотел бы видеть Захаряна в «Зените»

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в выпуске программы FONtour на YouTube-канале Fonbet заявил, что хотел бы видеть в петербургском клубе Арсена Захаряна. Он рассказал, что футболист мог оказаться в стане сине-бело-голубых до своего отъезда в испанский «Реал Сосьедад».

На момент, когда он собирался уходить, конечно, его можно было взять. Я бы хотел, чтобы он в «Зените» оказался, — раскрыл Аршавин.

22-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В своем первом сезоне спортсмен принял участие в 40 матчах. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травм. В текущем сезоне он сыграл в четырех матчах.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Россия подала заявку на проведение европейского первенства, так как итальянские стадионы могут быть не готовы к проведению соревнований. По информации издания, Италия столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из 10 предложенных стадионов УЕФА одобрил только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.

