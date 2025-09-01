День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:31

Маск рассказал, кто способствует наплыву мигрантов в Британию

Маск: британские власти способствуют наплыву мигрантов в страну

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские власти способствуют наплыву мигрантов в страну, заявил в соцсети X бизнесмен Илон Маск. По его словам, правительство подкупает владельцев отелей для размещения нелегалов у себя. Предприниматель подчеркнул, что все обратные утверждения об этом являются ложью.

Правительство Великобритании подкупает владельцев отелей многомиллионными контрактами на размещение нелегальных мигрантов, — написал Маск.

Ранее бизнесмен предупредил Европу о демографической угрозе. По его мнению, если рождаемость не вырастет, то людей на континенте может не остаться. В доказательство своих слов бизнесмен привел статистику Шотландии, где число смертей превышает на 34% количество рожденных детей. Так, с января по июль 2025 года в стране родилось 26,3 тыс. человек, в то же время скончалось 35,2 тыс.

До этого предприниматель начал судиться с Apple и компанией-разработчиком чат-бота ChatGPT OpenAI, подав на них соответствующий иск. В тексте обвинения Маск пояснил, что они заблокировали рынки для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта.

США
Илон Маск
Великобритания
мигранты
