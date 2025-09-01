День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:04

Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе

Психолог Лыков: адаптировать первоклассника к школе помогут игры

Родители могут помочь ребенку адаптироваться к школе с помощью специальных игр, заявил психолог Евгений Лыков. По его словам, переданным «Радио 1», для «прокачки» эмоционально-волевой сферы подойдут такие активности, которые будут тренировать усидчивость и саморегуляцию.

Взрослые могут помочь ребенку развить и укрепить эти сферы. Например, можно поиграть со своим ребенком в игру «Ты ученик, а я учитель». Это снизит страхи перед новым, — сказал психолог.

Ранее Лыков заявил, что родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми. По его словам, ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков. При этом он уточнил, что нет четкой и универсальной инструкции, позволяющей ребенку быстрее влиться в учебный процесс.

психологи
школьники
игры
родители
