Отказ Индии от российской нефти может взорвать мировые цены

В случае отказа Индии от закупок российской нефти цена на углеводороды может достичь $120 за баррель, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он пояснил, что рост стоимости произойдет из-за возможного сокращения Россией добычи нефти. По его словам, подобная ситуация уже случалась в 2022 году.

Если мы сократим добычу хотя бы на один миллион баррелей в сутки, это уже вызовет дефицит и рост цен. В 2022 году цены были выше $100 за баррель, когда мы только перестраивались на новые рынки сбыта, как раз-таки уходя из Европы в Индию. Нам тоже пришлось на время снизить объем производства на один миллион баррелей в сутки. Это было лишь в моменте, но это привело цены к $120 за баррель. Евросоюз и Соединенные Штаты — это все игроки. Они покупатели нефти, и для них любая нефть в мире вырастет до $120 за баррель, — отметил Юшков.

Энергетик подчеркнул, что при таком сценарии США и страны Европы рискуют оказаться в проигрышной ситуации, поскольку рост цен на нефть не будет им выгоден. Как подчеркнул эксперт, Россия может перенаправить поставки в Китай, но пока нет уверенности, что один из ключевых партнеров сможет полностью заместить Индию.

Американцы и европейцы рискуют оказаться в проигрышной ситуации. А что, если Индия действительно откажется от российских энергоносителей? Мы поставляем им примерно 1,8 млн баррелей в сутки. Если они введут запрет на импорт российской нефти, это приведет к тому, что нам нужно будет пристроить куда-то эти объемы. А это не так просто сделать. Единственный, кто может взять такие крупные объемы, — это Китай. И не факт, что он это сделает в полном объеме. Не факт, что это произойдет быстро. Значит, нам придется сократить добычу, — объяснил Юшков.

Он добавил, что при таких условиях вероятность введения Евросоюзом дополнительных пошлин в адрес Индии крайне низкая. По его словам, для ЕС это экономически невыгодно.

Ранее появилась информация, что Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.