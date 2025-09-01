Ким Чен Ын выехал в Пекин на спецпоезде Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Китай

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде, сообщает агентство Yonhap. Поездка началась днем, сейчас глава государства находится в пути.

Ким покинул Пхеньян сегодня днем ​​на поезде и в настоящее время находится в пути, — говорится в материале.

Ожидается, что поезд северокорейского лидера пересечет северокорейско-китайскую границу в ночь на 2 сентября, а прибудет в Пекин уже днем. Поездка из Пхеньяна в Пекин на поезде обычно занимает до 24 часов.

Ким Чен Ын посещает Китай с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Ранее лидер КНДР лично встретился с родственниками военнослужащих Северной Кореи, погибших в Курской области. Он выразил соболезнования семьям и тепло утешил их. Северокорейский лидер отметил, что солдаты совершили особые подвиги. Ким Чен Ын также передал родственникам солдат портреты погибших, завернутые в государственный флаг КНДР. Он выразил сожаление, что северокорейских военнослужащих не удалось вернуть на родину живыми.