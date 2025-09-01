Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана

Президент России Владимир Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать верховному лидеру республики Али Хаменеи привет, сообщает ТАСС. Глава государства также выразил ему наилучшие пожелания.

Рад нашей новой встрече. В начале беседы прошу передать привет и наилучшие пожелания верховному руководителю Ирана, господину Хаменеи, — сказал Путин.

Лидер также обратил внимание на особый характер многоплановых российско-иранских связей. Он напомнил, как в ходе январского визита президента Ирана в РФ был подписан обновленный межгосударственный договор, который поднял отношения обеих стран на новый уровень.

Ранее на саммите ШОС обновили расписание из-за «мини-путешествия» Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на Aurus. Политики ехали на автомобиле российского лидера 15 минут, а затем еще 45 общались внутри.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смотрел новости о встрече с Путиным в своем автомобиле. По данным журналистов, лидер любит смотреть телевизор в машине, где однажды смотрел футбол.