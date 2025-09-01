День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:22

Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана

Путин попросил Пезешкиана передать привет и наилучшие пожелания Али Хаменеи

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: kremlin.ru/Станислав Красильников, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать верховному лидеру республики Али Хаменеи привет, сообщает ТАСС. Глава государства также выразил ему наилучшие пожелания.

Рад нашей новой встрече. В начале беседы прошу передать привет и наилучшие пожелания верховному руководителю Ирана, господину Хаменеи, — сказал Путин.

Лидер также обратил внимание на особый характер многоплановых российско-иранских связей. Он напомнил, как в ходе январского визита президента Ирана в РФ был подписан обновленный межгосударственный договор, который поднял отношения обеих стран на новый уровень.

Ранее на саммите ШОС обновили расписание из-за «мини-путешествия» Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на Aurus. Политики ехали на автомобиле российского лидера 15 минут, а затем еще 45 общались внутри.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смотрел новости о встрече с Путиным в своем автомобиле. По данным журналистов, лидер любит смотреть телевизор в машине, где однажды смотрел футбол.

Владимир Путин
Иран
Масуд Пезешкиан
Али Хаменеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.