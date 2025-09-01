День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:09

Эрдоган включил новости о встрече с Путиным в машине

Реджеп Эрдоган Реджеп Эрдоган Фото: kremlin.ru/Владимир Астапкович/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В автомобиле президента Турции Реджепа Эрдогана включили новости о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев. По его словам, турецкий лидер любит смотреть телевизор в машине, во время одного из мероприятий он смотрел футбол.

Сегодня выбор более серьезный — новости. Сначала, видимо, про сельское хозяйство, а потом самое актуальное — встреча с Путиным, — отметил Юнашев.

Ранее по итогам встречи с российским лидером Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм. Переговоры прошли на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

В ходе переговоров президент Турции сообщил Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую». По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.

Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
новости
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.