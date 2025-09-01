Эрдоган включил новости о встрече с Путиным в машине

Эрдоган включил новости о встрече с Путиным в машине

В автомобиле президента Турции Реджепа Эрдогана включили новости о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев. По его словам, турецкий лидер любит смотреть телевизор в машине, во время одного из мероприятий он смотрел футбол.

Сегодня выбор более серьезный — новости. Сначала, видимо, про сельское хозяйство, а потом самое актуальное — встреча с Путиным, — отметил Юнашев.

Ранее по итогам встречи с российским лидером Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм. Переговоры прошли на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

В ходе переговоров президент Турции сообщил Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую». По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.