01 сентября 2025 в 17:22

Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей

Диетолог Мойсенко: школьное питание формирует пищевые привычки у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьное питание формирует пищевые привычки у детей, поэтому необходимо следить за их рационом, заявила «Радио 1» диетолог, врач превентивной и интегративной медицины кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. По ее словам, дети часто тратят деньги на неполезные для здоровья перекусы вместо полноценной еды.

Именно школьное время формирует хороший запас здоровья у детей, в это время закладываются стереотипы питания. Если ребенку предлагают какое-то странное питание, то нужно это выяснить, потому что все деньги, которые просят школьники, обычно уходят на неполезные вкусняшки. Дети смотрят друг на друга и покупают то, в чем нет пользы для здоровья, — сказала Мойсенко.

Она добавила, что на обед в школе обычно дают салат, первое и второе блюдо, а также компот или кисель. По словам диетолога, зачастую дети отказываются от супа, который считают невкусным, а также не едят мясо или рыбу. Мойсенко посоветовала обсудить с ребенком важность правильного питания для получения калорий для энергии и мыслительного процесса.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что школьные обеды должны быть бесплатными хотя бы раз в день на фоне подорожания горячего питания в этом учебном году. По его словам, растут не только расходы родителей, но и уровень неравенства.

