День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:24

Политолог объяснила важность саммита ШОС в Китае

Политолог Рудая: саммит ШОС в Китае подтвердил рост влияния организации

Фото: kremlin.ru

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае стал крупнейшим в истории, заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая. В беседе с «ФедералПресс» она рассказала, что форум подтвердил рост влияния организации на международной арене.

Саммит ШОС в Тяньцзине стал крупнейшим в истории организации, объединив более 20 мировых лидеров на одной площадке, — заявила она.

Рудая отметила, что экономическая тема стала важной частью повестки. В частности, стороны договорились создать Банк развития ШОС, который сможет служить инструментом для финансирования совместных проектов и помочь странам-участницам снизить зависимость от западных финансовых институтов, укрепляя их экономическую независимость. Это особенно важно в условиях торговых и санкционных мер США, которые побуждают страны искать альтернативные финансовые решения.

Ранее сообщалось, что принятая на саммите ШОС Тяньцзиньская декларация не содержит упоминания украинского кризиса. В ней зафиксированы консолидированные позиции стран организации по ключевым региональным и международным вопросам.

ШОС
Китай
политологи
решения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.