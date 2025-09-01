Политолог объяснила важность саммита ШОС в Китае

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае стал крупнейшим в истории, заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая. В беседе с «ФедералПресс» она рассказала, что форум подтвердил рост влияния организации на международной арене.

Саммит ШОС в Тяньцзине стал крупнейшим в истории организации, объединив более 20 мировых лидеров на одной площадке, — заявила она.

Рудая отметила, что экономическая тема стала важной частью повестки. В частности, стороны договорились создать Банк развития ШОС, который сможет служить инструментом для финансирования совместных проектов и помочь странам-участницам снизить зависимость от западных финансовых институтов, укрепляя их экономическую независимость. Это особенно важно в условиях торговых и санкционных мер США, которые побуждают страны искать альтернативные финансовые решения.

Ранее сообщалось, что принятая на саммите ШОС Тяньцзиньская декларация не содержит упоминания украинского кризиса. В ней зафиксированы консолидированные позиции стран организации по ключевым региональным и международным вопросам.