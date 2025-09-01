День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 09:06

ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Принятая на саммите ШОС Тяньцзиньская декларация не содержит упоминания украинского кризиса, сообщает ТАСС. В ней зафиксированы консолидированные позиции стран организации по ключевым региональным и международным вопросам.

Декларация — центральный документ проходящего в китайском Тяньцзине саммита. В принятой в 2024 году Астанинской декларации Украина также не упоминалась.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества должны как можно скорее запустить универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности. По словам лидера, в задачи такого центра также будет входить борьба с наркотиками.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Белорусский лидер подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.

ШОС
Украина
декларации
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые кадры с переговоров Путина и Моди на полях саммита ШОС
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия
Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек
США толкают Европу к конфронтации с Индией
Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина в КНР
Путин поздравил Мирзиеева по случаю Дня независимости Узбекистана
Переживший инсульт актер Белоголовцев расстался с женой спустя 35 лет брака
Назван председатель ШОС на 2026 год
Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в разных регионах России
Песков рассказал о переговорах Путина с Моди в Aurus
Перепуганный боец ВСУ открыл огонь и сорвал мирные планы сослуживцев
В отеле Анапы произошло массовое отравление детей
«Пытался сдаться, но убили свои»: военкор показал драматичные кадры с СВО
Страны ШОС создадут собственный банк
Моди опубликовал фотографию с Путиным
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсиями
Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето
ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации
Подпавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с РФ
«Всегда содержательные»: премьер Индии высоко оценил разговоры с Путиным
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.