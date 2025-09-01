ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации

Принятая на саммите ШОС Тяньцзиньская декларация не содержит упоминания украинского кризиса, сообщает ТАСС. В ней зафиксированы консолидированные позиции стран организации по ключевым региональным и международным вопросам.

Декларация — центральный документ проходящего в китайском Тяньцзине саммита. В принятой в 2024 году Астанинской декларации Украина также не упоминалась.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества должны как можно скорее запустить универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности. По словам лидера, в задачи такого центра также будет входить борьба с наркотиками.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Белорусский лидер подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.