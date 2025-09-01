«В кратчайшие сроки»: Си Цзиньпин высказался об угрозах безопасности ШОС Си Цзиньпин призвал запустить центр против вызовов и угроз безопасности ШОС

Страны Шанхайской организации сотрудничества должны как можно скорее запустить универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине. По словам лидера, которые приводит ТАСС, в задачи такого центра также будет входить борьба с наркотиками.

Необходимо в кратчайшие сроки активизировать центр комплексного реагирования на угрозы и вызовы безопасности и центр ШОС по контролю за наркотиками, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций планирует реализовать совместные инвестиционные проекты с Китаем и Индией. Как заявил глава организации Кирилл Дмитриев, созидательный настрой стран Шанхайской организации сотрудничества превращается в определенные планы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Белорусский лидер подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.