Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного

Беременная женщина, перенесшая краснуху, не может родить здорового ребенка, заявила врач-педиатр, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова. В беседе с «Радио 1» она заявила, что такой младенец может обладать тяжелыми уродствами, врожденными пороками, поражением сердечно-сосудистой и зрительной систем, а также проблемами со слуховым аппаратом.

Ребенок, перенесший краснуху внутриутробно, является источником инфекции на протяжении года после рождения. В то время как переболевший обычный человек остается заразным в порядке недели после того, как он переболеет, — предупредила врач.

