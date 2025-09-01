День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:35

Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного

Врач Зайниддинова: перенесшая краснуху беременная не родит здорового ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беременная женщина, перенесшая краснуху, не может родить здорового ребенка, заявила врач-педиатр, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова. В беседе с «Радио 1» она заявила, что такой младенец может обладать тяжелыми уродствами, врожденными пороками, поражением сердечно-сосудистой и зрительной систем, а также проблемами со слуховым аппаратом.

Ребенок, перенесший краснуху внутриутробно, является источником инфекции на протяжении года после рождения. В то время как переболевший обычный человек остается заразным в порядке недели после того, как он переболеет, — предупредила врач.

Ранее педиатр Елена Мескина заявила, что дети чаще сталкиваются с простудными заболеваниями в летнее время из-за переохлаждения от кондиционеров. Среди других негативных факторов она назвала употребление холодной воды и купание в водоемах.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка является возраст до 30 лет, а рожать второго ребенка можно до 40 лет. По ее словам, продлению репродуктивного возраста способствуют роды и здоровый образ жизни.

