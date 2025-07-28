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28 июля 2025 в 17:17

Педиатр объяснила, почему дети чаще болеют летом

Педиатр Мескина заявила, что летом дети чаще простужаются из-за кондиционеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети чаще сталкиваются с простудными заболеваниями в летнее время из-за переохлаждения от кондиционеров, заявила LIFE.ru педиатр Елена Мескина. Среди других негативных факторов она назвала употребление холодной воды и купание в водоемах.

Дети этим летом чаще всего болеют классической простудой, потому что кондиционеры, холодная вода, купание в водоемах. Дети переохлаждаются и так далее. То есть это классическая простуда — любые вирусы, в том числе и риновирус, — объяснила Мескина.

Помимо этого, по ее словам, летом особенно высок риск заражения энтеровирусными инфекциями, причем дети наиболее уязвимы. Кроме того, в этот период учащаются случаи кишечных инфекций — чаще всего их причиной становятся некачественные продукты и вода, особенно во время путешествий.

Педиатр Светлана Архипова ранее посоветовала родителям одевать детей в жару в свободные и светлые вещи из натуральных тканей. Она также призвала взрослых тщательно отслеживать, чтобы ребенок пил достаточно много минеральной воды без газа.

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