01 сентября 2025 в 17:42

Магнитная буря накроет Россию ночью 2 сентября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 2 сентября ожидается мощная магнитная буря, пик которой придется на утро вторника, передает Telegram-канал SHOT. Прогнозируется, что солнечная активность достигнет семи баллов.

Людям, чувствительным к изменениям погоды, рекомендуется сократить физическую активность, увеличить потребление жидкости и больше отдыхать. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга предстоит особенно сложное утро, так как максимальная сила магнитной бури придется на 09:00. В других регионах пик активности ожидается либо в середине дня, либо вечером.

Во время магнитных бурь некоторые люди сталкиваются с ухудшением самочувствия, проявляющимся в виде головных, суставных или мышечных болей, а также колебаний артериального давления.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что москвичи смогут увидеть лунное затмение 7 сентября, если погода будет ясной. Высокое атмосферное давление увеличивает шансы на хорошую погоду, но точный прогноз пока не готов.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что успокоительные средства и здоровый образ жизни помогают облегчить последствия магнитных бурь. Специфического лечения нет, но важно сохранять спокойствие. При необходимости нужно обратиться к неврологу и принимать сосудистые препараты, если они назначены.

