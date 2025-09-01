День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:42

Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении

Политолог Светов: Си Цзиньпин хочет положить конец господству США

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов ШОС Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении нацелена на то, чтобы положить конец господству США на мировой арене, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. При этом, по его словам, предложение китайского лидера прозвучало двояко, поэтому тема требует обсуждений.

Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении прозвучала двояко. Если речь идет о том, что надо создавать новый миропорядок, в котором на глобальное управление будут влиять разные полюса многополярного мира, то это одно. И каждый из этих полюсов может быть в чем-то сильнее, в чем-то слабее. Если же речь идет о том, что Китай уже претендует на роль управляющего миром, то эта тема требует обсуждений. Я думаю, что вряд ли у многих стран вызовет восторг, если на место одного генерального управляющего — Соединенных Штатов — придет другой генеральный управляющий — Китай. Но так или иначе эта инициатива направлена на окончание господства США, — отметил Светов.

Страны сами хотят решать, с какими государствами и в каких сферах сотрудничать, а в каких конкурировать, добавил эксперт. По его мнению, идея Си Цзиньпина также направлена на то, чтобы избежать угроз и давления на мировых лидеров.

Новый мир, многополярный, будет конкурентным. У России, Китая и Индии есть не только точки соприкосновения, развития и взаимодействия, но есть и конкуренция. На многое мы смотрим иначе. Поэтому новый мир будет сложным и трудным, но этот мир, во всяком случае, будет без структур, которые всем угрожают и приказывают. Сейчас, например, советник [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) может заявить: «Я не могу понять, почему премьер Индии [Нарендра Моди] водится с [Владимиром] Путиным?» Это он лидеру страны в полтора миллиарда населения, то есть в четыре с лишним раза больше, чем в Соединенных Штатах, указывает, с кем ему дружить, а с кем нет, — заключил Светов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на встрече с Путиным, что взял под личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой. Он также подчеркнул, что проследит за реализацией достигнутых договоренностей.

Си Цзиньпин
Китай
США
Россия
Яна Стойкова
Я. Стойкова
