Путина пригласили с визитом в южноазиатскую страну Путин обещал подумать о визите в Непал

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Непал от премьера страны Шармы Оли. Кадры встречи опубликовала пресс-служба Кремля. Российский лидер пообещал обдумать эту возможность. Кроме того, он подчеркнул, что главу правительства Непала будут рады видеть в РФ в любое удобное для него время.

Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну — Непал, — сказал Путин.

Президент РФ с 31 августа находится с визитом в Китае на саммите ШОС. У трапа его встретили с красной дорожкой, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Передвигаться по стране он будет на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил после телефонных переговоров с Путиным, что с нетерпением ждет его визита в Индию. Советник Моди по национальной безопасности Аджита Довала до этого анонсировал поездку российского президента в Нью-Дели в конце года. Он выразил надежду на значительный результат от встречи лидеров двух стран.