Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:30

Моди после разговора с Путиным сделал громкое заявление о партнерстве с РФ

Моди после разговора с Путиным сообщил об углублении сотрудничества Индии и РФ

Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал (справа) во время встречи в Москве Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал (справа) во время встречи в Москве Фото: kremlin.ru

Москва и Нью-Дели привержены углублению сотрудничества, заявил в соцсети Х индийский премьер-министр Нарендра Моди после разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет визита российского лидера в Индию.

Мы рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства, — подчеркнул Моди.

Ранее появилась информация, что Индия замораживает планы по закупке вооружений у США из-за повышения пошлин американским лидером Дональдом Трампом. Речь идет о покупке боевых машин Stryker от General Dynamics Land Systems и разработанных Lockheed Martin и Raytheon противотанковых ракет Javelin.

Путин принял в Кремле в четверг, 7 августа, советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. С российской стороны во встрече также приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков. С индийской — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

До этого Довал встретился с Шойгу. Он анонсировал поездку российского президента в Нью-Дели в конце года и выразил надежду на значительный результат от встречи лидеров двух стран.

Нарендра Моди
Владимир Путин
Россия
Индия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
В Курской области обнаружили останки солдата, брошенного командованием ВСУ
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9-10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Российский регион опроверг фейк о запуске бота для отслеживания машин
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.