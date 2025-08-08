Моди после разговора с Путиным сделал громкое заявление о партнерстве с РФ

Президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал (справа) во время встречи в Москве

Моди после разговора с Путиным сделал громкое заявление о партнерстве с РФ Моди после разговора с Путиным сообщил об углублении сотрудничества Индии и РФ

Москва и Нью-Дели привержены углублению сотрудничества, заявил в соцсети Х индийский премьер-министр Нарендра Моди после разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет визита российского лидера в Индию.

Мы рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства, — подчеркнул Моди.

Ранее появилась информация, что Индия замораживает планы по закупке вооружений у США из-за повышения пошлин американским лидером Дональдом Трампом. Речь идет о покупке боевых машин Stryker от General Dynamics Land Systems и разработанных Lockheed Martin и Raytheon противотанковых ракет Javelin.

Путин принял в Кремле в четверг, 7 августа, советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. С российской стороны во встрече также приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков. С индийской — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

До этого Довал встретился с Шойгу. Он анонсировал поездку российского президента в Нью-Дели в конце года и выразил надежду на значительный результат от встречи лидеров двух стран.