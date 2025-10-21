Путин наградил Михалкова высшим орденом России

Президент России Владимир Путин наградил кинорежиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Награда присуждена за заслуги в области культуры.

За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича, — говорится в документе.

Ранее Путин наградил заслуженного артиста РФ Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Музыкант отмечен за вклад в отечественную культуру и многолетнюю творческую деятельность, включая работу в группе Gorky Park, сольную карьеру и ведение программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда».

До этого Путин наградил почетной грамотой внучку первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова — Хадижат — за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента за высокую оценку деятельности его дочери.