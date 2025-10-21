Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:27

Путин наградил Михалкова высшим орденом России

Путин наградил Никиту Михалкова орденом Святого Андрея Первозванного

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин наградил кинорежиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Награда присуждена за заслуги в области культуры.

За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича, — говорится в документе.

Ранее Путин наградил заслуженного артиста РФ Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Музыкант отмечен за вклад в отечественную культуру и многолетнюю творческую деятельность, включая работу в группе Gorky Park, сольную карьеру и ведение программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда».

До этого Путин наградил почетной грамотой внучку первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова — Хадижат — за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента за высокую оценку деятельности его дочери.

