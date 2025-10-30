Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:40

Стало известно о тайных поездках Илона Маска в Россию

Эррол Маск: Илон мог несколько раз посетить Россию инкогнито

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Американский предприниматель Илон Маск мог несколько раз тайно побывать в России, заявил ТАСС его отец Эррол. Маск-старший не исключил, что сын также может публично совершить визит в РФ.

Да, он был здесь. И он еще приедет. <…> И когда он приезжает в определенные страны, ему это нужно делать либо скрытно, либо в открытую. Есть вероятность, что он несколько раз уже приезжал сюда инкогнито. И нам стоит организовать несколько публичных визитов. Мы с ним это обсудим, — подчеркнул отец бизнесмена.

Ранее Эррол Маск посетил Москву и Казань, где встретился с представителями ИТ-сообщества и журналистами. Больше всего отца предпринимателя поразило городское планирование двух столиц. Маск-старший заявил в московском офисе компании Ivideon, что его как специалиста с инженерным образованием особенно впечатлили широкие улицы и качественное уличное освещение в российских городах.

Также отец предпринимателя побывал на матче КХЛ в Казани и попал в телетрансляцию. Он посетил игру местных команд — «Ак Барса» и «Адмирала».

Илон Маск
Эррол Маск
Россия
визиты
