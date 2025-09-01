День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:40

«Сами ставим на голову ниже»: Песков о реакции Запада на рукопожатие Путина

Песков не стал комментировать реакцию Запада на рукопожатие Путина с лидерами

Си Цзиньпин и Владимир Путин Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В России следует отходить от подхода «как это видится на Западе», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. В частности, так он прокомментировал реакцию Запада на рукопожатие президента России Владимира Путина с коллегой из Китая Си Цзиньпином и индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Нам нужно отходить от уничижительного подхода, как это видится с Запада. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку, — отметил он.

Ранее Песков сообщил, что Путин и индийский премьер-министр перед двусторонними переговорами с участием делегаций общались тет-а-тет. Лидеры приняли участие в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского президента Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи.

Ранее Путин заявил, что заседание Совета глав правительств ШОС состоится в Москве в ноябре. Он также поблагодарил Пекин за результативное заседание 1 сентября.

Нарендра Моди
Дмитрий Песков
Владимир Путин
рукопожатие
Си Цзиньпин
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.