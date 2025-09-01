«Сами ставим на голову ниже»: Песков о реакции Запада на рукопожатие Путина Песков не стал комментировать реакцию Запада на рукопожатие Путина с лидерами

В России следует отходить от подхода «как это видится на Западе», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. В частности, так он прокомментировал реакцию Запада на рукопожатие президента России Владимира Путина с коллегой из Китая Си Цзиньпином и индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Нам нужно отходить от уничижительного подхода, как это видится с Запада. Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им это видится. Мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку, — отметил он.

Ранее Песков сообщил, что Путин и индийский премьер-министр перед двусторонними переговорами с участием делегаций общались тет-а-тет. Лидеры приняли участие в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского президента Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи.

Ранее Путин заявил, что заседание Совета глав правительств ШОС состоится в Москве в ноябре. Он также поблагодарил Пекин за результативное заседание 1 сентября.