Президент Ирана лично проследит, чтобы партнерству с РФ ничего не мешало

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что взял под личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой. Он также подчеркнул, что проследит за реализацией достигнутых договоренностей, передает ТАСС.

Я лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договоренностей между нашими странами и приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути, — сказал Пезешкиан.

Ранее участники Шанхайской организации сотрудничества выступили против восстановления антииранских санкций СБ ООН. Как сообщается в итоговом документе по результатам саммита ШОС в Тяньцзине, данная позиция была озвучена в ответ на инициативу Великобритании, Германии и Франции.

Страны ШОС призвали возобновить конструктивный диалог между вовлеченными сторонами и сосредоточиться на совместном поиске решений, которые позволят предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Также они осудили военные удары Израиля и США по Исламской Республике в июне 2025 года.