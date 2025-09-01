ШОС заняла сторону Ирана в вопросе санкций СБ ООН

Участники Шанхайской организации сотрудничества выступили против восстановления антииранских санкций СБ ООН, сообщается в итоговом документе по результатам саммита ШОС в Тяньцзине. Данная позиция была озвучена в ответ на инициативу Великобритании, Германии и Франции.

Государства-члены подтвердили значимость резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015) (которая отменила санкции против Ирана в 2015 году. — NEWS.ru), подчеркнув, что она носит обязательный характер и должна исполняться в полном объеме в соответствии с ее положениями, и считают, что любые попытки их произвольного толкования расцениваются как подрыв авторитета Совета Безопасности ООН, — сказано в декларации.

Страны ШОС призвали возобновить конструктивный диалог между вовлеченными сторонами и сосредоточиться на совместном поиске решений, которые позволят предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Также они осудили военные удары Израиля и США по Исламской Республике в июне 2025 года.

Ранее New York Times со ссылкой на иранских и израильских чиновников сообщила, что военные еврейского государства вычислили и ликвидировали иранских ученых и командиров, отследив телефоны их телохранителей. По данным издания, атаки с применением ракет и бомб произошли в первую неделю июня.