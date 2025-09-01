Стало известно, сколько украинцев смирились с потерей территорий ради мира Почти все население Украины признает необходимость уступить Донбасс России

Почти все жители Украины понимают, что ради достижения мира придется пойти на территориальные уступки, сообщил обозреватель агентства Bloomberg Макс Макс Хейстингс. Он уточнил, что сейчас украинцы признают то, чего не говорили еще год назад.

Президент России Владимир Путин может похвастаться значительным достижением. <...> Почти все [украинцы] сейчас признают то, чего не признавали год назад: что они будут вынуждены уступить восток своей страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир, — отметил обозреватель.

Хейстингс добавил, что с 2022 года Украину покинули более 6 млн граждан, среди которых значительная часть — наиболее образованное население. Кроме того, по его словам, молодежь всеми силами старается избежать призыва в армию.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и США сумели сократить перечень разногласий по Украине. Он уточнил, что стороны пришли к обсуждению четко определенных гарантий безопасности и территориальных уступок. Вэнс также добавил, что шансы на мир остаются.