Вэнс объяснил, как США и Россия справились с разногласиями по Украине Вэнс: США и Россия сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине

Россия и США в ходе переговоров с участием спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа сузили список разногласий по Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, которые приводит РИА Новости, они сошлись на четко определенных гарантиях безопасности и территориальных уступках. Уиткоффа политик назвал бесценным членом команды президента США.

Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок, — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США отметил, что его коллега никого не вводил в заблуждение насчет того, что говорили ему россияне, а также какие уступки были сделаны. При этом судьба мирного процесса, добавил Вэнс, остается открытой. Он допустил, что удастся достичь мира. Однако, по его мнению, это произойдет лишь потому, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп якобы «работали не покладая рук».

