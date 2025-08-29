День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:58

Вэнс объяснил, как США и Россия справились с разногласиями по Украине

Вэнс: США и Россия сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Kyle Mazza/UNF News via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия и США в ходе переговоров с участием спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа сузили список разногласий по Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, которые приводит РИА Новости, они сошлись на четко определенных гарантиях безопасности и территориальных уступках. Уиткоффа политик назвал бесценным членом команды президента США.

Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок, — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США отметил, что его коллега никого не вводил в заблуждение насчет того, что говорили ему россияне, а также какие уступки были сделаны. При этом судьба мирного процесса, добавил Вэнс, остается открытой. Он допустил, что удастся достичь мира. Однако, по его мнению, это произойдет лишь потому, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп якобы «работали не покладая рук».

Ранее Вэнс заявил, что готов возглавить страну при непредвиденных обстоятельствах. Политик подчеркнул, что его опыт последних месяцев служит исчерпывающей для этого подготовкой.

Джей Ди Вэнс
США
Россия
Украина
