Военных подключили к ЧП с оползнем в Череповце Военные помогают МЧС ликвидировать последствия оползня в Череповце

Военные помогают устранять последствия схода оползня со склона на проспекте Победы в Череповце, который был вызвал мощным ливнем, сообщил мэр Череповца Роман Маслов в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время на месте развернута мощная насосная станция производительностью 110 литров в секунду для откачки воды.

На данный момент подключили военных училища радиоэлектроники, они помогают с техникой — фуру, легковые автомобили, которые застряли под железнодорожным мостом. МЧС разворачивает мощную насосную станцию, чтобы начать откачку воды, — рассказал мэр.

Также произошел обвал на нечетной стороне Северного моста, через реку Ягорбу, и частичное локальное обрушение тротуара. На месте также работают экстренные службы.

До этого здание инфекционной больницы в Биробиджане получило повреждения из-за ураганного ветра и ливней. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала, что угрозы для пациентов нет, больница продолжает работу в штатном режиме. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.